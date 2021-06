Domrémy-la-Pucelle Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle, Vosges LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Domrémy-la-Pucelle. LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

le dimanche 19 septembre à Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc

Le petit jardin, attenant à la maison natale de Jeanne d’Arc, invite à une pause impromptue. Au programme : une évocation libre du lieu et de l’époque médiévale, à travers des genres musicaux très divers. Prenez un casque, un transat, et laissez-vous porter par ces mélodies en plein-air ! Tout public

Gratuit

Siestes musicales Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Domrémy-la-Pucelle Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle, Vosges Autres Lieu Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Adresse 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Ville Domrémy-la-Pucelle lieuville Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle