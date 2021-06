Le Thuit-de-l'Oison le manoir dorival Eure, Le Thuit de l'Oison Les journées européennes du patrimoine samedi 18 septembre 2021 le manoir dorival Le Thuit-de-l'Oison Catégories d’évènement: Eure

le samedi 18 septembre 2021, l’association ATOP et l’AASM propose une randonnée d’attelages au Thuit de l’Oison, Le matin est prévu un circuit de 20 kilomètres autour des 3 communes sur les chemins de randonnées. L’après-midi : démonstration d’attelages qui s’effectuera sur l’espace vert, devant le manoir dorival le soir dans le cadre du festival » pièrres en lumières » le manoir sera sous les feux des projecteurs ATOP et l’AASM propose une randonnée d’attelages au Thuit de l’Oison le manoir dorival Thuit de l’Oison Le Thuit-de-l’Oison Eure

