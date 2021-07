Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Les journées européennes du patrimoine randonnée à Rives en Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Les journées européennes du patrimoine randonnée à Rives en Seine Rives-en-Seine, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Rives-en-Seine. Les journées européennes du patrimoine randonnée à Rives en Seine 2021-09-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 Caudebec en Caux 1 Avenue Sir Winston Churchill

Rives-en-Seine Seine-Maritime Randonnée patrimoine Caudebec-en-Caux – Villequier

Rendez-vous avec Les Cartophiles Caudebecquais à 14h dans le parc de la Mairie de Caudebec, environ 7-8 km, avec visites de chapelles et châteaux. Retour en voiture ou à pied pour ceux qui le souhaitent ( + 4 km ). Randonnée patrimoine Caudebec-en-Caux – Villequier

