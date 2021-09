Les Journées Européennes du Patrimoine Port de La Turballe 44420 La turballe, 18 septembre 2021, La turballe.

La 38ème édition des Journées Européenne du Patrimoine se déroulera le samedi 18 et dimanche 19 septembre prochain. Après une saison estivale bien chargée, l’association Au Gré des Vents, en charge de la prévention du patrimoine de La Turballe, propose à cette occasion 4 visites. Le thème de ces journées étant « patrimoine pour tous » l’objectif est de permettre au grand public de découvrir et redécouvrir le patrimoine terrestre et maritime turballais. **Visite du musée « La Maison de la Pêche » :** Hier, la création de la ville de La Turballe, l’évolution des bateaux et conserveries… Et aujourd’hui la pêche et les techniques actuelles. _Pour les journées du Patrimoine, le musée sera ouvert et en participation libre, le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. _ **Visite du sardinier « Au Gré des Vents » :** Emblème de pêche sardinière à La Turballe, embarquez pour un voyage dans le temps à bord du sardinier. Une visite unique pour découvrir le bateau, les conditions de vie des pêcheurs et explorer les différents compartiments du bateau. _Rendez vous devant le ponton du sardinier, visite libre en continue et en participation libre, le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. _ **Visite guidée du Moulin de Kerbroué :** Le moulin de Kerbroué a été construit en 1746. C’est un des dernier survivant dans la région, il travaille jusqu’en 1969. Une visite de 4 niveaux s’impose pour découvrir le mécanisme en mouvement qui permet d’ecraser le grain pour en extraire la farine. Vente de farine et de pain sur place à la « Boutique des Cousettes ». _Rendez-vous au pied du Moulin, 11 rue de Saint Molf, visite guidée en continue et participation libre, le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h._ **Visite du clocher de Trescalan :** Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel. Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer, avec une vue à 360° sur la Presqu’île jusqu’aux îles du Morbihan… Un panorama époustouflant ! _Rendez vous au pied du clocher, devant l’eglise de Trescalan, visite en continue et en participation libre, le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. _ **Le pass sanitaire dera demandé pour accéder aux visites. **

