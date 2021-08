Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270, Malicorne-sur-Sarthe LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: 72270

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Malicorne-sur-Sarthe, 18 septembre 2021, Malicorne-sur-Sarthe. LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Malicorne-sur-Sarthe A l’occasion de cette grande fête du patrimoine, le Musée vous propose une programmation spécifique autour de la pratique, du geste et de la cuisson de l’argile.

Accès gratuit aux collections, aux expositions et aux animations. La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, ce grand rendez-vous annuel des français avec leur patrimoine se déroule les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr +33 2 43 48 07 17 http://www.museefaience.fr/

Détails Catégories d’évènement: 72270, Malicorne-sur-Sarthe Autres Lieu Malicorne-sur-Sarthe Adresse Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Ville Malicorne-sur-Sarthe lieuville 47.81346#-0.08338