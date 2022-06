Les Journées Européennes du Patrimoine : La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: 30400

Villeneuve-lès-Avignon

Les Journées Européennes du Patrimoine : La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 17 septembre 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Les Journées Européennes du Patrimoine : La Chartreuse La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 rue de la République Villeneuve-lès-Avignon

2022-09-17 – 2022-09-18 La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 rue de la République

Villeneuve-lès-Avignon 30400 A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez découvrir La Chartreuse tout au long du week-end en entrée libre. Au programme : visites commentées du monument et des coulisses de la Chartreuse, ateliers, conférences, etc… pour tous les âges accueil@chartreuse.org +33 4 90 15 24 24 La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 rue de la République Villeneuve-lès-Avignon

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 30400, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Adresse La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle 58 rue de la République Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle 58 rue de la République Villeneuve-lès-Avignon Departement 30400

Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-avignon/

Les Journées Européennes du Patrimoine : La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon 2022-09-17 was last modified: by Les Journées Européennes du Patrimoine : La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 17 septembre 2022 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Villeneuve-lès-Avignon 30400