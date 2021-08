Les Journées Européennes du Patrimoine Jardins du Muséum, 18 septembre 2021, Toulouse.

**Samedi et dimanche de 10h à 18h** **« Wugbo – Tisser les liens »** Un véritable voyage vous est proposé durant tout le week-end, avec expositions, spectacles et ateliers. Le dépaysement sera assuré avec une installation artistique réalisée par l’équipe de Face-o-Sceno, collectif d’artistes scénographes, venus spécialement de Ouagadougou (Burkina Faso). En cheminant d’une case à une autre, ou entre les potagers, vous ferez connaissance avec les multiples usages des plantes africaines. Vous aurez l’occasion de vous initier à la technique du Bogolan, à la marionnette ou au tissage traditionnel. Près d’un grand baobab, vous pourrez écouter des contes qui évoquent les liens de l’homme à la nature et aux génies. Vous pourrez aussi vous installer sur une natte et siroter un bon thé au rythme d’une conversation à bâtons rompus… Vous découvrirez des initiatives portées par des acteurs associatifs engagés dans la diffusion de cultures et savoir-faire environnementaux d’Afrique. Une petite pause ? Rendez-vous au maquis voyageur pour déguster un bon bissap ! Toutes les personnes liées à cet événement, artistes, techniciens, jardiniers, médiateurs, scientifiques, ont travaillé ensemble pour vous offrir un moment de convivialité, de partage et de découverte de ce continent aux mille et une ressources. Soyez les bienvenus ! Des animations ludiques et sensorielles seront accessibles aux publics en situation de handicap. *** **Dimanche à 11h** **Un nouvel or noir : le pillage des objets d’art en Afrique** **Avec Philippe Baqué** Alors que le discours tenu par le Président de la République à Ouagadougou en 2017, proposant la restitution de certains objets aux pays africains, a ouvert un débat très polémique, **Philippe Baqué** propose dans son ouvrage, paru en 2021 aux éditions Agone, de replacer dans son contexte l’évolution du marché des arts africains et de mieux comprendre les enjeux en cours. En partenariat avec la Librairie Terra Nova *** **Exposition** **_À l’ombre des acacias_****.** **Photographies de Marta Moreiras** La Grande Muraille Verte, vous connaissez ? C’est une des réponses du continent africain aux défis sociaux et environnementaux mondiaux du XXIe siècle contre les effets du changement climatique. Ce projet ambitieux qui traverse plusieurs pays africains consiste à lutter contre la désertification dans les déserts du Sahara et du Sahel. **Marta Moreiras**, photographe, a réalisé un reportage sur ce sujet dans la région du Ferlo, au Sénégal. Cette région fut jadis une terre verte et fertile. Cependant le soleil brûlant, la sécheresse extrême ainsi que les activités humaines ont transformé progressivement ce « verger » en désert. Connue pour être une des zones les plus touchées par la désertification et le changement climatique au Sénégal, la terre des peuls est un vaste et immense paysage où les verts intenses s’alternent avec de longues saisons à dominance ocre et jaune. Découvrez, à travers l’exposition composée de 40 photographies, cette région qui est en pleine transformation et où l’espoir pour un futur meilleur semble être permis.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine placées sous le thème Patrimoine pour tous, l’Afrique s’invite aux Jardins du Muséum..

Jardins du Muséum 24-26 avenue Bourgès-Maunoury Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00