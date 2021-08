Les Journées Européennes du Patrimoine de Soissons Soissons, 18 septembre 2021, Soissons.

Les Journées Européennes du Patrimoine de Soissons 2021-09-18 – 2021-09-19

Soissons Aisne Soissons

Soissons pour tous partout dans Soissons!

2 jours pour profiter des monuments et de lieux insolites sur le Soissonnais !

A cette occasion, nous commémorons le 900ème anniversaire du Concile de Soissons. : endez-vous à l’abbaye Saint-Médard, à la Cité de la Musique et de la danse, au Musée Saint-Léger et à la bibliothèque de Soissons

+33 3 23 93 30 56

ministère de la culture

dernière mise à jour : 2021-07-22 par SIM Picardie – OT du GrandSoissons