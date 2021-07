Les Journées Européennes du Patrimoine Crépy-en-Valois, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Crépy-en-Valois.

0 0 0 Rendez-vous au Musée de l’archerie et du Valois de Crépy-en-Valois le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Le musée vous propose donc de découvrir un campement viking dans les jardins du musée avec l’association « le clan de Ullr ».

De nombreux préjugés circulent sur les Vikings. Les moines chrétiens les ont décrits comme des brutes démoniaques et, encore aujourd’hui, l’image du barbare sanguinaire avec son casque à corne perdure. Bien plus que des pillards, ce peuple possédait un savoir artisanal et une culture très riche.

Entrée libre et gratuite

Informations au 03 44 59 21 97

