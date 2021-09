Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale, 18 septembre 2021, Menton.

Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Préhistoire régionale

le samedi 18 septembre à Musée de Préhistoire Régionale

Journées Européennes du Patrimoine 2021 Thème national : Patrimoine pour tous Visites commentées de l’exposition temporaire “Le règne animal et nous” et des expositions consacrées à l’Antiquité et l’archéologie sous-marine. Une animation spécifique sera proposée aux personnes malvoyantes et non- voyantes. Des plongeurs de l’association “Anao, l’aventure sous-marine” présenteront leurs découvertes dans l’exposition “Trésors d’épaves”. Illustration : Vase zoomorphe de l’âge du Bronze ancien (Chypre, collection Dozon-Colpi, Musée de Préhistoire régionale de Menton) Renseignements : 04 89 81 52 12

Entrée libre et gratuite

Visites commentées de l’exposition temporaire “Le règne animal et nous” et des expositions consacrées à l’Antiquité et l’archéologie sous-marine

Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00