Journées européennes du patrimoine au mémorial des martyrs de la Déportation —————————————————————————- À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le mémorial des martyrs de la Déportation lors de visites libres, guidées, thématiques ou théâtrale. Véritable œuvre architecturale, il est un lieu de transmission de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers une construction qui invite au recueillement et à la réflexion. Construction singulière et puissante, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte conservant la dépouille d’un déporté inconnu. **Samedi 18 septembre** 10h à 16h30 | Visites libres 11h | _”Femmes d’engagements”_ visite thématique 14h30 | Visite classique en français 17h | _”Charlotte Delbo, Je reviens de la Vérité”_ Par la compagnie Prospero Miranda **Dimanche 19 septembre** 10h à 18h30 | Visites libres 11h | _”Répression, persécution et internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale”_ visite thématique 14h30 & 16h30 | Visites classiques en français 15h30 | Guided tour in English Les visites thématiques, guidées et la représentation théâtrale sont soumises à la réservation. Par mail : [[memorial.martyrs.deportation@gmail.com](mailto:memorial.martyrs.deportation@gmail.com)](mailto:memorial.martyrs.deportation@gmail.com) Par téléphone : 06 14 67 54 98

Entrée gratuite

Mémorial des Martyrs de la Déportation Square de l'Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 Paris

