Les journées européennes du patrimoine au Château, Parc et Esplanade du Val-aux-Grès à Bolbec 2021-09-18

Bolbec Seine-Maritime

Exposition sur le thème « Bolbec, au fil des années » (scène de vie du début du 20ème siècle à aujourd’hui, quizz avec 18 questions sur Bolbec d’autrefois et participation à un tirage au sort du quizz) Visite libre des extérieurs du château du Val-aux-Grès

Visite libre des extérieurs du château du Val-aux-Grès

Exposition sur le thème « Bolbec, au fil des années » (scène de vie du début du 20ème siècle à aujourd'hui, quizz avec 18 questions sur Bolbec d'autrefois et participation à un tirage au sort du quizz)

dernière mise à jour : 2021-07-18

