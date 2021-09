Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CHATEAU D’EAU Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CHATEAU D'EAU 2021-09-18 – 2021-09-19 LE CHATEAU D'EAU 1 Place Laganne

Toulouse Haute-Garonne Ce château d’eau a été réhabilité en galerie d’exposition, pour le plus grand bonheur des amateurs de photographie. EXPOSITION, ANIMATION – Dans le cadre du Printemps de Septembre – Serge Boulaz “N’oubliez personne ! 2021”

+33 5 34 24 52 35 http://www.galeriechateaudeau.org/wp

Détails Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse