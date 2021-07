Les journées européennes du patrimoine au Château de Vatteville la Rue Vatteville-la-Rue, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vatteville-la-Rue.

Les journées européennes du patrimoine au Château de Vatteville la Rue 2021-09-18 – 2021-09-19

Vatteville-la-Rue Seine-Maritime Vatteville-la-Rue

Vatteville fut au Moyen Âge une place forte importante : située en bordure de Seine, elle possédait un port au trafic dense dominé par le château, dont l’architecture est assez originale puisqu’on en trouve de cette sorte surtout en Angleterre. Il en reste des traces aujourd’hui, plus précisément celles d’un donjon et d’une grande salle. Construit à la fin du XIe siècle, ce château fut impliqué dans une révolte contre le roi d’Angleterre et duc de Normandie Henri Ier Beauclerc, assiégé et partiellement démoli, avant d’être reconstruit au XIIe siècle Des fouilles et des recherches ont permis d’en retrouver l’histoire.

Un dispositif numérique a été mis en place pour les visiteurs : 5 bornes placées en différents endroits des ruines du château invitent via un téléphone à visualiser l’édifice tel qu’il était à l’époque. Comme si vous y étiez !

Application à télécharger sur Apple Store ou Play Store

+33 2 32 70 46 32

