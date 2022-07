Les journées européennes du patrimoine au Château de Crèvecœur Mézidon Vallée d’Auge, 17 septembre 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Les journées européennes du patrimoine au Château de Crèvecœur

Château de Crévecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge Calvados zoff-OT Cambremer

2022-09-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 19:00:00

Mézidon Vallée d’Auge

Calvados

Nouveauté !

Pour la première fois, découvrez l’histoire du château de Crèvecoeur et de la Fondation Schlumberger à travers trois grands thèmes : la nature et l’architecture, les sciences et le Moyen Âge.

Visites guidées, ateliers participatifs ou encore rencontre avec des scientifiques sont au programme.

Tarifs : Adultes 6€ – moins de 7 ans Gratuit

Ouverture de 11h00 à 19h

Restauration sur place

Nouveauté !

Pour la première fois, découvrez l’histoire du château de Crèvecoeur et de la Fondation Schlumberger à travers trois grands thèmes : la nature et l’architecture, les sciences et le Moyen Âge.

Visites guidées, ateliers participatifs ou…

+33 2 31 63 02 45 http://www.chateaudecrevecoeur.com/

Nouveauté !

Pour la première fois, découvrez l’histoire du château de Crèvecoeur et de la Fondation Schlumberger à travers trois grands thèmes : la nature et l’architecture, les sciences et le Moyen Âge.

Visites guidées, ateliers participatifs ou encore rencontre avec des scientifiques sont au programme.

Tarifs : Adultes 6€ – moins de 7 ans Gratuit

Ouverture de 11h00 à 19h

Restauration sur place

Mézidon Vallée d’Auge

dernière mise à jour : 2022-06-04 par zoff-OT Cambremer