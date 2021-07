Les journées européennes du patrimoine à Vatteville la Rue Vatteville-la-Rue, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vatteville-la-Rue.

Les journées européennes du patrimoine à Vatteville la Rue 2021-09-18 – 2021-09-19

Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Visite guidée de l’église Saint-Martin Vatteville-la-Rue

Accessible aux handicapés moteurs

Saint-Martin et Notre-Dame s’élève au cœur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. Érigée à la fin du XVe siècle, l’église – dont la construction s’est échelonnée sur près d’un siècle – fut marquée par l’influence des styles gothique flamboyant et renaissance.

Malheureusement, les affres du temps ont fortement altéré le monument. Une première phase de travaux vient de s’achever (couverture du chœur, restauration voire remplacement des gargouilles, chimères, pinacles, rambardes redonnant une allure exceptionnelle à l’édifice. Une deuxième phase de restauration est en préparation pour la nef.

A propos du lieu

Édifice religieux

L’église St Martin suite à une première tranche de travaux dans le cadre de sa restauration a retrouvé ses atouts. Les gargouilles chimères et pinacles ont été restaurés pour certains et recréés pour les autres. La pierre a été nettoyée et a retrouvé sa splendeur d’origine.

Les visiteurs sont invités à découvrir les graffitis marins gravés sur les murs de l’église et qui retrace le passé maritime de Vatteville-la-Rue. Vous pouvez découvrir ces trésors au cours de visites guidées grâce au concours de l’AREV (assoc. vattevillaise pour la restauration de l’élise de Vatteville-la-Rue)

Saint-Martin et Notre-Dame s’élève au cœur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. Érigée à la fin du XVe siècle, l’église – dont la…

