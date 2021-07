Les journées européennes du patrimoine à Tancarville Tancarville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tancarville.

Les journées européennes du patrimoine à Tancarville 2021-09-18 – 2021-09-19

Tancarville Seine-Maritime Tancarville

Comme l’année dernière, nous allons ouvrir les portes de l’église de Tancarville le haut le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Visite du monument mais aussi, nouveau cette année, visite de la sacristie avec sur ces 2 journées l’exposition des plans de l’église datant de 1875 ainsi que des vêtements sacerdotaux.

Deux habitantes, natives de Tancarville et véritables mémoires vivantes de la commune, ferons des visites guidées :

le samedi à 10h30 et à 14h30

le dimanche à 10h30 et à 14h30 suivi d’un concert à 16h dans l’enceinte de l’église. en plus de l’ouverture de l’église et de tout son programme, une seconde exposition à « »la grange » » située à Tancarville le haut.

Cette exposition portera sur des photos et cartes postales anciennes de Tancarville agrémentées par les récits locaux d’une habitante native de la commune qui se fera un plaisir de raconter toutes ces petites anecdotes populaires.

