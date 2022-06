Les journées Européennes du patrimoine à l’Abbaye Laval Dieu et église St Léger Monthermé, 17 septembre 2022, Monthermé.

2022-09-17 – 2022-09-18

Monthermé 08800

Abbaye laval Dieu Rue Remacles de Lissoir Monthermé

Abbaye Laval Dieu : Rue Remacle de Lissoir , 08800 Monthermé Le Samedi de 14h30 à 18h00 Le dimanche de 14h30 à 18h00 Visite libre ou guidée de l’église abbatiale classée Au XIIe siècle, le comte de Rethel, Ithier, fonda plusieurs abbayes sur les terres qui lui appartenaient. Celle de Monthermé fut érigée en 1128 avec le soutien de l’archevêque Renauld de Martigné au lieu-dit la Vallis Dei (la Vallée de Dieu) et fut destinée à des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré sous le vocable de saint Remi. L’abbaye est rattachée à la France en 1629 avec la souveraineté de Château-Regnault. En 1696, l’église fut endommagée par un incendie volontaire provoqué par des éléments de la garnison de Maastricht. La façade occidentale de l’édifice fut réparée trois ans plus tard dans un style baroque flamand de briques et de pierres jaunes de Dom-le-Mesnil. L’église présente des fresques, boiseries et stalles sculptées datées de 1699. La communauté fut dissoute à la Révolution française et les biens vendus en 1791. Visite libre ou guidée de l’église abbatiale et du site. Vente de la récolte du potager et du verger, pâtisseries et buvette sur place au profit de l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Monthermé Laval Dieu. Extraction de jus de pomme en direct. Exposition de tableaux de Norbert Leroy. Visite libre de la salle d’exposition de l’abbaye. Visite libre de l’apothicairerie Exposition du matériel d’une apothicairerie datant du milieu du XXème siècle. Conférence sur l’histoire de l’Abbaye Le Samedi à 15h00.Le dimanche 2020 à 15h00.Venez en apprendre plus sur l’histoire de l’abbaye, ses moments forts et son impact local. Informations Entrée libre avec masque obligatoire et respect des mesures de distanciation liées aux conditions sanitaires. Église Saint-Léger : 12 rue du Général de Gaulle , 08800 Monthermé Église construite en 1058, restaurée et fortifiée au XVe siècle. Fresques remarquables du XVIe siècle. Édifice classé le 1er juin 1959. Visite libre ou guidée de l’église. Le Samedi de 14h30 à 18h00Le dimanche 2020 de 14h30 à 18h00 Découverte des fresques murales et du mobilier classé.Conférence autour des superbes fresques murales du XVIe siècle. Le Samedi 2020 à 15h00.Le dimanche 2020 à 15h00.Descriptif et explication des fresques et des donateurs. Entrée libre et gratuite.

asp-mld08800montherme@live.fr +33 3 24 54 46 73

