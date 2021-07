Les journées européennes du patrimoine à la chapelle Saint Anne de Bolbec Bolbec, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bolbec.

Les journées européennes du patrimoine à la chapelle Saint Anne de Bolbec 2021-09-19 – 2021-09-19

Bolbec Seine-Maritime

Découverte de la chapelle et de ses fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du 19ème siècle.

Exposition autour de l’histoire de la Chapelle et de ses fresques

Concert de musique de chambre par les élèves et professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo à 14h30

Visites commentées à 15h et 16h30.

