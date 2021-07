Les journées européennes du patrimoine à Gruchet le Valasse Gruchet-le-Valasse, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gruchet-le-Valasse.

Les journées européennes du patrimoine à Gruchet le Valasse 2021-09-18 – 2021-09-19

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Balade nature à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Samedi 18 ET Dimanche 19 septembre de 10h00 à 12h00. RV à 9h45 au Manoir, rue du Docteur Gernez

Nouvel itinéraire encadré par une intervenante spécialiste de Pissenlit et Compagnie, clôturée par une dégustation. Prévoir environ 1 heure 30 de marche à travers chemins forestiers et plaines mais en douceur car beaucoup d’arrêts.

Inscription gratuite mais obligatoire au 0235396930 ou communication@gruchet-le-valasse.fr .

Prévoir de l’eau et des chaussures de marche.

Balade du patrimoine samedi 18 ET Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30. RV à 14h15 au Manoir rue du Docteur Gernez

Suivez notre sympathique guide qui vous emmènera au cœur de la ville pour vous faire découvrir l’histoire de Gruchet-le-Valasse. Un circuit de 3,5 km sectionné en 17 points de chute. Pour ceux qui ont l’habitude de le prendre, l’itinéraire se fera différemment.

Gratuit sans inscription préalable.

Prévoir de l’eau et des chaussures de marche.

communication@gruchet-le-valasse.fr +33 2 35 39 69 30

