Pour cette nouvelle édition des journées européennes du Patrimoine, le thème « Patrimoine pour tous » est à l’honneur. Elles auront lieu **les 17 et 18 septembre 2021** à Fenouillet. À Fenouillet, un premier **temps d’échanges** aura lieu le **vendredi 17 septembre** auprès du jeune public avec notamment une intervention dans les Accueils de Loisirs (ALAE) et les écoles pour présenter aux jeunes fenouilletains l’histoire de la ville. **La matinée du samedi 18 septembre** sera dédiée à **l’histoire de la ville** avec le témoignage de seniors sur leur vie à Fenouillet ainsi qu’une exposition de photographies anciennes de la commune issues de la collection des Archives Départementales de la Haute-Garonne. Ce temps d’échanges et d’exposition aura lieu dans le **patio de l’hôtel de ville de 11h00 à 12h00.** **L’après-midi, notre fleuve, la Garonne, sera également mis à l’honneur**. De 14h00 à 16h00, participez à la protection et la sauvegarde de notre environnement en rejoignant les associations Les rendez-vous de Fenouillet et Champs d’action. Cette dernière organise un **World clean-up day** le long de la Garonne, rendez-vous à 14h rue de la plage pour y participer (sur inscription auprès de l’association). **À 15h00, retrouvez Stéphane Marin à l’Espace Jack Roubin pour une conférence intitulée « Observatoire Phonographique Sensible de la Garonne »** qui présentera des activités phonographiques liées à la conservation du patrimoine immatériel des paysages sonores de la Garonne réalisées lors d’un projet commandité par Toulouse Métropole en 2019-2020 sur le territoire de la commune de Fenouillet (entre autres). À l’Espace Jack Roubin, des transats vous attendront pour **des siestes sonores de 14h00 à 16h45**. Confortablement installés dans des transats, disposés spécialement pour l’occasion, vous pourrez vous immerger équipés de casques sonores dans le projet intitulé Dérives, création sonore de 30 minutes autour des paysages sonores de la Garonne. Découvrez le programme détaillé des Journées du Patrimoine à Fenouillet Fenouillet Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

