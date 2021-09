Courpière Courpière Courpière, Puy-de-Dôme Les Journées Européennes du Patrimoine à Courpière Courpière Courpière Catégories d’évènement: Courpière

Les Journées Européennes du Patrimoine à Courpière 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle d'animation Place de la Victoire

Il naquit aux Etats-Unis, passa sa jeunesse à Saint-Cloud puis s'installa à Puissauve. Une rue de Courpière porte son nom. Courpière Renaissance présentera des œuvres du peintre, Frank Bal, qui fut si sensible aux couleurs et au charme du Livradois-Forez.

