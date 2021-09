Caen Caen Caen, Calvados Les journées européennes du patrimoine à Caen la Mer Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Les journées européennes du patrimoine à Caen la Mer Caen, 18 septembre 2021, Caen. Les journées européennes du patrimoine à Caen la Mer 2021-09-18 – 2021-09-19

Caen Calvados Caen Les 48 communes de Caen la mer vous dévoilent leurs richesses architecturales, historiques ou naturelles au travers de visites guidées ou libres, le plus souvent gratuites.

L’Office de Tourisme participe à l’opération en proposant deux visites insolites gratuites :Napoléon à Caen, sur les traces du passage de l’empereur à Caen. Cette visite est proposée par notre guide-conférencier Pierre Bonard.Le Rallye vélo à remonter à Caen

Retrouvez le programme complet sur notre agenda en ligne. Les 48 communes de Caen la mer vous dévoilent leurs richesses architecturales, historiques ou naturelles au travers de visites guidées ou libres, le plus souvent gratuites. L’Office de Tourisme participe à l’opération en proposant deux… info@caennlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ Les 48 communes de Caen la mer vous dévoilent leurs richesses architecturales, historiques ou naturelles au travers de visites guidées ou libres, le plus souvent gratuites.

L’Office de Tourisme participe à l’opération en proposant deux visites insolites gratuites :Napoléon à Caen, sur les traces du passage de l’empereur à Caen. Cette visite est proposée par notre guide-conférencier Pierre Bonard.Le Rallye vélo à remonter à Caen

Retrouvez le programme complet sur notre agenda en ligne. dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT Caen la Mer

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Ville Caen lieuville 49.17827#-0.3483