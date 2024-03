LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2024 Musée du Vignoble Nantais Le Pallet, samedi 21 septembre 2024.

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2024 Musée du Vignoble Nantais Le Pallet Loire-Atlantique

Le Pays d’art et d’histoire coordonne un programme d’activités dans les communes qui le composent, pour les 41e journées européennes du Patrimoine.

41e édition, le ministère de la Culture propose, exceptionnellement, 2 thématiques pour les Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine maritime , et patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions|

L’occasion de se rappeler que le patrimoine n’est pas figé, et qu’il est, par essence, au coeur de nos vies, dans les traditions de nos familles, communes ou régions. Il désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre comme les chants, les danses, les rituels, les fêtes, ou l’artisanat traditionnel.|

Comme chaque année, en vignoble nantais, ces journées vont mobiliser de nombreux acteurs qui ont à cœur de valoriser leur patrimoine. |Qu’ils soient propriétaires privés, bénévoles d’associations, collectivités, nous les remercions vivement pour leur participation au service de notre beau Pays d’art et d’histoire ! |

Le programme sera en ligne mi août. et le lien SITE INTERNET carte interactive sera mis à jour à la même date. .

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

