LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021 Le Pallet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Pallet.

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée du Vignoble Nantais PAH 82 rue Pierre Abélard

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet

La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, mettra à l’honneur Le patrimoine pour tous . Le Pays du Vignoble Nantais s’invite dans cette programmation avec le ministère de la Culture pour accompagner la découverte ou la redécouverte de cette nouvelle facette du patrimoine, Grâce aux bénévoles associés et aux associations culturelles historiques et patrimoniales, ce rendez-vous sera comme chaque année un véritable succès qui illustrera « le bon vivre » dans le Vignoble Nantais.

Le Pays d’art et d’histoire coordonne un programme d’activités dans les communes qui le composent, pour les 38e journées européennes du Patrimoine, l’accent .

http://www.vignoble-nantais.eu/

