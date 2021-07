Les Journées européennes du patrimoine 2021 à l’Envol des pionniers L’Envol des Pionniers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Envol des Pionniers

A la rencontre des deux auteurs de la BD Saint Exupéry —————————————————— A l’occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème “Patrimoine pour tous” et pour accompagner l’exposition temporaire en cours : Antoine de Saint Exupéry un Petit Prince parmi les Hommes, rencontrez les deux auteurs de la trilogie de bande dessinée Saint Exupéry avec une programmation inédite ! ### Au programme ### L’exposition Antoine de Saint Exupéry un Petit Prince parmi les Hommes A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry, L’Envol des Pionniers propose au public une exposition inédite sur cet homme de légende. Autour d’installations sonores et visuelles, de documents inédits (lettres, journaux, livres, documents …) et d’évocations d’avions légendaires, le visiteur découvre une autre facette du créateur du Petit Prince : celle de l’audacieux aviateur. ### Informations pratiques – Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h – Entrée libre et gratuite soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide pour toute personne à partir de 12 ans. – Restauration possible sur place avec la présence d’un food truck – Les BD seront en vente sur place à la boutique de L’Envol des Pionniers ### Présentation d’un pass sanitaire A votre arrivée : présenter le QR Code d’un pass sanitaire valide soit à partir d’une attestation papier soir à partir de l’application « Tous Anti Covid » + présenter pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) Pass sanitaire OBLIGATOIRE pour toutes les personnes à partir de 12 ans. Le pass sanitaire valable : – Schéma vaccinal complet : 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection). – Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures – Certificat de rétablissement de la Covid19 de plus de 15 jours et de moins de 6 mois Les QR codes seront scannés. S’ils ne sont pas valides, nous ne serons pas en mesure d’en expliquer la raison mais nous ne pourrons pas vous accepter sur le site. Attention : il ne sera pas possible de faire de test RT-PCR ou antigénique sur place.

L’Envol des Pionniers 6 rue Jacqueline Auriol 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



