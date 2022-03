Les Journées Européennes des Métiers d’Arts du GrandSoissons Vauxrezis, 1 avril 2022, Vauxrezis.

Les Journées Européennes des Métiers d’Arts du GrandSoissons Vauxrezis

2022-04-01 – 2022-04-03

Vauxrezis Aisne Vauxrezis

Après trois années de travaux, le chantier de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune s’achève enfin. Elus, habitants, historiens, architectes, scientifiques et artisans d’art se sont unis, ont partagé leurs connaissances et leurs savoir-faire pour redonner à l’édifice sa splendeur d’antan.

Les Journées européennes des Métiers d’Art sont l’occasion de valoriser le travail des artisans d’art qui œuvrent à la préservation de notre héritage précieusement élaboré au fil des siècles. Elles permettent également la présentation de leurs créations contemporaines qui participent ainsi à l’enrichissement du patrimoine de demain.

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022, GrandSoissons Agglomération, en partenariat avec la commune de Vauxrezis, accueillera au sein de l’église Saint-Maurice-d’Agaune six artisans d’art (maître-verrier, tailleur de pierre, céramiste, doreur, restauratrice de tableaux, ébéniste) qui présenteront leurs savoir-faire et qui exposeront leurs ouvrages. Les entreprises qui ont participé à la restauration du site seront également présentes. Elles pourront vous raconter les étapes du chantier et ses anecdotes.

Ce week-end créatif et festif, s’inscrivant dans le projet d’extension du label Ville d’art et d’histoire à l’échelle intercommunale, vise à valoriser le programme de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune et à sensibiliser les visiteurs à la qualité du travail mis en œuvre dans chaque atelier d’artisans d’art.

Vendredi 1er avril 2022 à partir de 18h : inauguration de la fin du chantier de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune et vernissage de l’exposition des six artisans d’art.

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h : exposition des six artisans d’art

Samedi 2 avril à 11h30 : démonstration de Bastien Lévêque qui montrera son métier d’ébéniste.

Samedi 2 avril à 15h30 : démonstration de Sylvie Ballard-Bremont qui présentera son savoir-faire de peintre et de restauratrice de tableaux.

Dimanche 3 avril à 15h30 : démonstration de Christophe Queré qui exposera son savoir-faire de tailleur de pierre.

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h : exposition “Ensemble sauvons notre patrimoine” présentant l’histoire de l’église et le début du chantier de restauration.

Samedi 2 et dimanche 3 avril à 10h30, à 14h30 et à 16h : visites guidées présentant l’église Saint-Maurice-d’Agaune et ses récents travaux de restauration (réservation obligatoire au 03 23 93 30 56 ou 03 23 53 17 37)

+33 3 23 93 30 56

Laurence Weber

Vauxrezis

