Les journées Européennes des métiers d’art Rouen, 28 mars 2022, Rouen.

Les journées Européennes des métiers d’art Rouen

2022-03-28 – 2022-04-03

Rouen Seine-Maritime Rouen

Créées en France en 2002 et devenues européennes en 2012, les Journées Européennes des Métiers d’Art fêtent en 2022 leurs 20 ans et 10 ans d’européanité !

Pour célébrer ce double anniversaire, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite dorénavant valoriser chaque année une région française et un pays européen. Coup de projecteur sur les territoires participant aux JEMA, cette mise à l’honneur a vocation à souligner les spécificités et les traits communs des métiers d’art à travers les régions de France et l’Europe.

Créées en France en 2002 et devenues européennes en 2012, les Journées Européennes des Métiers d’Art fêtent en 2022 leurs 20 ans et 10 ans d’européanité !

Pour célébrer ce double anniversaire, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite…

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Créées en France en 2002 et devenues européennes en 2012, les Journées Européennes des Métiers d’Art fêtent en 2022 leurs 20 ans et 10 ans d’européanité !

Pour célébrer ce double anniversaire, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite dorénavant valoriser chaque année une région française et un pays européen. Coup de projecteur sur les territoires participant aux JEMA, cette mise à l’honneur a vocation à souligner les spécificités et les traits communs des métiers d’art à travers les régions de France et l’Europe.

Rouen

dernière mise à jour : 2022-03-19 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES