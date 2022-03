Les Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines

Vaucluse

Les Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines, 1 avril 2022, Pernes-les-Fontaines. Les Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines

2022-04-01 – 2022-04-03

Pernes-les-Fontaines Vaucluse Pernes-les-Fontaines Les artisans exposent leurs talents dans le centre ancien +33 6 81 48 22 93 https://tinyurl.com/uefsj7et Pernes-les-Fontaines

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux

Détails Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines, Vaucluse Autres Lieu Pernes-les-Fontaines Adresse Ville Pernes-les-Fontaines lieuville Pernes-les-Fontaines Departement Vaucluse

Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pernes-les-fontaines/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines 2022-04-01 was last modified: by Les Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines 1 avril 2022 Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Pernes-les-Fontaines Vaucluse