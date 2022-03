Les journées européennes des métiers d’art Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Rendez-vous d’exception au Château de Pau : la restauration en direct des éléments de la carapace de tortue

Restauration d’une carapace de légende : de l’objet naturel à l’objet d’art

Exposée depuis plusieurs siècles au sein du château, la carapace de tortue marine (tortue verte, de type Chelonia mydas) – berceau légendaire du futur roi Henri IV – est l’objet emblématique des collections du Musée national et Domaine du Château de Pau.

Créneaux proposés :

– samedi 2 avril à 14h, 15h ou 16h

Pau

