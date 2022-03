LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART Jublains, 2 avril 2022

2022-04-02

Jublains Mayenne Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont deux jours uniques pour découvrir des métiers d’exception, partout en France et en Europe. A cette occasion , le Forum Métiers d’Art vous invite à venir découvrir des professionnels métiers d’art de la région. Samedi 11h00 : La calligraphie avec Francois Eloy

Samedi à 14h30 : Eternel Ephémère – Gravure brodée avec Camhilo et Pablo Escalante

Dimanche toute la journée : Taille de pierre avec Le Petit Menhir

Dimanche à 11h00 : Tournage sur bois avec Au Détours des Bois

Vous pourrez ainsi admirer leurs techniques, échanger sur leurs pratiques, admirer leurs pièces uniques. Ce moment privilégié vous permettra aussi de parcourir la boutique entièrement dédiée à la production des professionnels métiers d'art d'ici et d'ailleurs. Inscription obligatoire. Le Forum Métiers d'Art de Jublains ouvre ses portes à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art. forum-metiersdart@paysdemayenne-tourisme.fr +33 2 43 04 97 92 http://www.forummetiersdart.com/actualite/journees-europeennes-metiers-dart/

Vous pourrez ainsi admirer leurs techniques, échanger sur leurs pratiques, admirer leurs pièces uniques. Ce moment privilégié vous permettra aussi de parcourir la boutique entièrement dédiée à la production des professionnels métiers d'art d'ici et d'ailleurs. Inscription obligatoire.

