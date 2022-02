Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 3 avril 2022, Épinal. Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 3 avril à 14:00

Consacrées à la valorisation des métiers d’art et du patrimoine, ces journées ont, pour cette quinzième édition, la thématique « Matière à l’œuvre ». En écho à l’exposition-dossier « Papiers poudrés : la collection de pastels du MUDAAC », le Musée départemental a choisi d’inviter Agnès Vallet, restauratrice du patrimoine, spécialisée en arts graphiques. Cette dernière est intervenue sur la collection du musée : démontage, dépoussiérage, désinsectisation, reprise des déchirures ou adaptation des cadres sont autant d’interventions nécessitant une technicité, un savoir-faire et un sang-froid à toute épreuve ! Agnès Vallet dévoilera devant le public les étapes essentielles d’une restauration d’une œuvre pastel, en détaillant les gestes, précautions, matériaux et techniques employés.

Gratuit. Réservation conseillée.

Agnès Vallet dévoilera devant le public les étapes essentielles d’une restauration d’une œuvre pastel, en détaillant les gestes, précautions, matériaux et techniques employés. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Departement Vosges

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2022-04-03 was last modified: by Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 3 avril 2022 Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal

Épinal Vosges