Les Eyzies Dordogne Faites partie de l’équipe du Néanderlab et devenez expert de néandertal !

En groupe ou en famille, devenez l’assistant de l’archéologue Paolo Lithic. Accompagné d’un animateur qui vous guidera dans le laboratoire, soyez tour à tour anthropologue, archéozoologue, palynologue ou archéotechnologue pour étudier les vestiges et en déduire ce qui s’est passé sur le site de la Dingue. Gratuit – Tous publics Faites partie de l’équipe du Néanderlab et devenez expert de néandertal !

