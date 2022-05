Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, visite guidée, 19 juin 2022, .

Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, visite guidée

2022-06-19 – 2022-06-19

Dans le cadre de la thématique des « conflits », retenue pour cette 12e édition, les guides bénévoles de l’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, vous invitent à une découverte « archéologique » des traces laissées par ces événements au fil des siècles sur les murs de l’abbatiale et de son enceinte fortifiée. Les résultats des dégagements et fouilles anciennes vous seront également proposés en s’appuyant sur les vestiges visibles mais aussi sur les découvertes les plus récentes, comme sur les astucieux dispositifs défensifs de l’édifice. Les résultats du programme archéologique débuté en 2015, seront évoqués avec vous.

Rendez-vous au pied de la croix, devant le portail de l’enceinte.

Tous publics, accès difficile pour les personnes à mobilité réduite

