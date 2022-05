Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, projection/documentaire, 17 juin 2022, .

Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, projection/documentaire

2022-06-17 – 2022-06-19

L’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly vous propose de regarder un documentaire de 18 minutes, retraçant l’histoire de la puissante abbaye de Saint-Amand-de-Coly, de ses origines légendaires à nos jours, en évoquant personnages importants et malheurs des temps. Vous pourrez également admirer des éléments inaccessibles de la couverture, charpentes et réduits défensifs, illustrant la maîtrise des artisans et ingénieurs au service d’une grande œuvre et comprendre les étapes de son sauvetage. Visible à l’Accueil-Patrimoine à la demande (version anglaise disponible).

Vendredi 14h/18h

Samedi et Dimanche 10h/12h et 14h/17h

Tous publics, accès pour fauteuil roulant

L’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly vous propose de regarder un documentaire de 18 minutes, retraçant l’histoire de la puissante abbaye de Saint-Amand-de-Coly, de ses origines légendaires à nos jours, en évoquant personnages importants et malheurs des temps. Vous pourrez également admirer des éléments inaccessibles de la couverture, charpentes et réduits défensifs, illustrant la maîtrise des artisans et ingénieurs au service d’une grande œuvre et comprendre les étapes de son sauvetage. Visible à l’Accueil-Patrimoine à la demande (version anglaise disponible).

Vendredi 14h/18h

Samedi et Dimanche 10h/12h et 14h/17h

Tous publics, accès pour fauteuil roulant

L’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly vous propose de regarder un documentaire de 18 minutes, retraçant l’histoire de la puissante abbaye de Saint-Amand-de-Coly, de ses origines légendaires à nos jours, en évoquant personnages importants et malheurs des temps. Vous pourrez également admirer des éléments inaccessibles de la couverture, charpentes et réduits défensifs, illustrant la maîtrise des artisans et ingénieurs au service d’une grande œuvre et comprendre les étapes de son sauvetage. Visible à l’Accueil-Patrimoine à la demande (version anglaise disponible).

Vendredi 14h/18h

Samedi et Dimanche 10h/12h et 14h/17h

Tous publics, accès pour fauteuil roulant

dernière mise à jour : 2022-05-07 par