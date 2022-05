Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, Exposition Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

L’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, met en scène des fragments de vases en céramique, des monnaies ainsi que des restes de faune issus des différentes campagnes de fouille archéologique. Elle présente également des objets trouvés dans le village en relation étroite avec le site religieux et récemment offerts à la Municipalité. Elle propose à la vente quelques unes de ses publications dans le cadre de l’Accueil-Patrimoine. Vendredi 14h/18h

+33 6 08 87 93 27

