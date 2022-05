Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, conférence, 18 juin 2022, .

Les journées européennes de l’archéologie s’invitent à Coly Saint-Amand, conférence

2022-06-18 17:00:00 – 2022-06-18 18:30:00

Conférence à deux voix

« Heurts et conflits autour des pierres, de la religion et des hommes à Saint-Amand-de-Coly » Pascale Lagauterie et Pierre-Marie Blanc.

Pierre-Marie Blanc, proposera une conférence illustrée par les traces laissées dans les murs et sur le mobilier témoignant des différents conflits traversés par le monastère depuis la construction de l’église abbatiale actuelle jusqu’à nos jours. Pascale Lagauterie, évoquera, dans une seconde partie, les déboires des chanoines avec leur abbé ainsi que les petits conflits du quotidien qui transparaissent dans les archives du monastère.

Tous publics, accès pour fauteuil roulant

