Les journées européennes de l’archéologie Donzacq, 19 juin 2022, Donzacq.

Les journées européennes de l’archéologie Donzacq

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 20:00:00

Donzacq Landes Donzacq

EUR La journée débute à 10h00 avec la visite du site archéologique de Brassempouy

A 15h00, un atelier « Dans la peau d’un archéologue » est proposé : venez reproduire les gestes de l’archéologue et vous initier aux fouilles archéologiques !

Pour petits et grands, à partir de 8 ans.

A 19h00 se déroule le projet de « Tas de Cailloux » qui est d’inviter les gens qui ont en leur possession des pierres et des cailloux, parfois depuis plusieurs générations, à se regrouper autour d’un spécialiste qui va identifier ces objets devant eux. Ainsi, aux côtés de Christophe Chartier, membre de l’équipe du site de Brassempouy, Michel Lenoir, archéologue bordelais spécialiste des outils lithiques, sera là pour les identifier et conter leur histoire, tout en rappelant les bonnes pratiques en archéologie.

+33 5 58 89 21 73

Maison de la Dame

Donzacq

