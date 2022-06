LES JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Bougon, 18 juin 2022, Bougon.

LES JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Musée de Bougon La Chapelle Bougon

2022-06-18 – 2022-06-18 Musée de Bougon La Chapelle

Bougon 79800

6 6 EUR LES JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

EXPERIMENTAL GAME « NEANDERTAL : UNE ENQUETE SUR LE VIVANT » (DES 9 ANS)

Par l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine

En famille, prenez part à une aventure scientifique permettant de mieux comprendre le métissage entre Sapiens et Néandertal.

Réservation obligatoire

Samedi 18 et dimanche 19, à 11h et à 14h

ARCHEOCAPSULE « LE MONDE DES MORTS »

Une exposition de ’l’Institut national de recherches en archéologie préventive (INRAP), qui met en lumière les pratiques funéraires par le prisme de l’archéologie.

Samedi 18 et dimanche 19 juin, inclus dans le parcours de visite

Pour les ateliers : jauge de 12 personnes (adultes et enfants confondus)

+ d’infos : 05 49 05 12 13

dernière mise à jour : 2022-06-03 par