Les journées européennes de l’archéologie au musée national de la préhistoire, visite de l’abri du château Les Eyzies, 18 juin 2022, Les Eyzies.

Les journées européennes de l’archéologie au musée national de la préhistoire, visite de l’abri du château 30 Rue du Moulin 1 Rue du Musée Les Eyzies

2022-06-18 – 2022-06-18 30 Rue du Moulin 1 Rue du Musée

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Dordogne

Visite exceptionnelle de l’abri du Château

En décembre 1913, Denis Peyrony fait acquérir pour le compte de l’État la grande terrasse de plus de 100 mètres de long, située à mi-hauteur des grands rochers calcaires surplombant le village des Eyzies ainsi que les ruines du Château des seigneurs de Beynac afin de le restaurer et le transformer en dépôt de fouilles, qui deviendra en 1923 le musée de Préhistoire puis, plus tard le Musée national de Préhistoire.

Le site préhistorique fut découvert au cours des travaux de déblaiement des ruines du Château.

Ce gisement, situé entre les deux bâtiments du Château, était scellé par des blocs effondrés provenant de l’abri sur lesquels au XIIème siècle, une chapelle avait été érigée ; chapelle dont on retrouva l’autel et la base des murs dans un angle de la cour du Château.

Tous publics

