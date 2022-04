Les Journées Européennes de l’Archéologie à Ornavik Hérouville-Saint-Clair, 18 juin 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Les Journées Européennes de l’Archéologie à Ornavik Parc Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair

2022-06-18 – 2022-06-19 Parc Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouville-Saint-Clair

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie les 18 et 19 juin 2022, Ornavik présente « Dans l’assiette des Carolingiens », un week-end thématique permettant de découvrir l’archéologie par le biais de l’alimentation.

A la carte, de nombreuses animations, activités et démonstrations pour un véritable voyage culinaire dans le passé qui ravira les gourmands et les curieux.

contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

