Béziers Béziers Béziers, Hérault LES JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: SAINTE APHRODISE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LES JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: SAINTE APHRODISE Béziers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Béziers. LES JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: SAINTE APHRODISE 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Béziers Hérault Dans le cadre des Journées Européenes du Patrimoine, vous pourrez, pendant tout le week-end, visiter la basilique et déambuler de le quartier Saint Aphrodise.

Le travail de dépose et de conservation préventive des toiles marouflées du chœur, vous seront présentés, par les restaurateurs. Le samedi 16h30 : Présentation par Joseph Bremond sur le thème de l’art du vitrail au XIXème siècle. Dans le cadre des Journées Européenes du Patrimoine, vous pourrez, pendant tout le week-end, visiter la basilique et déambuler de le quartier Saint Aphrodise.

Le travail de dépose et de conservation préventive des toiles marouflées du chœur, vous seront présentés, par les restaurateurs. Le samedi 16h30 : Présentation par Joseph Bremond sur le thème de l’art du vitrail au XIXème siècle. Dans le cadre des Journées Européenes du Patrimoine, vous pourrez, pendant tout le week-end, visiter la basilique et déambuler de le quartier Saint Aphrodise.

Le travail de dépose et de conservation préventive des toiles marouflées du chœur, vous seront présentés, par les restaurateurs. Le samedi 16h30 : Présentation par Joseph Bremond sur le thème de l’art du vitrail au XIXème siècle. Jep dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.348#3.21523