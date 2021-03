Bordeaux Bordeaux Bordeaux « Les Journées durables » l’association Bambou et JIVEP Nouvelle Aquitaine. Bordeaux Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

du lundi 22 mars au vendredi 26 mars à Bordeaux

L’associtaion Bambou en partenariat avec le collectif JIVEP Nouvelle Aquitaine organisent : « Les Journées Durables » une semaine d’événements en format numérique autour du développement durable et qui fédère plusieurs projets étudiants. l’idée de sensibiliser les étudiants, et le public au sens large, sur les ODD. l’association Bambou pour cela a choisi 3 thèmes pour cibler ces sujets et activités.

– la surconsommation de l’eau avec le groupe The Good Wai

– l’alimentation et les biodéchets avec notre groupe les Journées Durables

– la consommation quotidienne (s’habiller ; se nourrir ; se déplacer) avec le groupe Repense Ta Conso Du 22 au 26 mars, elle proposera des vidéos youtube, lives Instagram et conférences sur ces thématiques.

Voici les différents évènements confirmés pour l’instant : – Tutoriel de cuisine zéro déchets en vidéo youtube, lundi 22 mars

– Workshop sur la consommation de l’eau, lundi 22 mars

– Vidéo Interview Raisin de plus (bar à vins et tapas végan) et conférence, mardi 23 mars

– ZeroWasteBordeaux Conférence : Sensibilisation à la démarche Zéro déchet, mardi 23 mars

– Vidéo Interview BicyCompost et conférence, mercredi 24 mars

– Vidéo Interview Le Comptoir d’Aliénor, jeudi 25 mars

– Table ronde avec Repense ta Conso et différents entrepreneurs, jeudi 25 mars Du 22 au 26 Mars 2021 les journées durables.

2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T22:00:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T22:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T22:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T22:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T22:00:00

