Les journées du terroir

2022-05-26 – 2022-05-27

Pour les grands gourmands, les Journées du Terroir de Sarlat sont faites pour vous !

L’association des Journées du terroir, la Mairie et l’Office de Tourisme de Sarlat habillent la cité aux couleurs de la gastronomie locale et vous accueillent au rythme d’animations inoubliables.

Les jeudis et vendredis de l’ascension, rendez-vous avec les producteurs de notre Terroir !

Pour les trouver, il vous suffit d’arpenter les ruelles du centre de la cité médiévale. Optez pour le grand panier ! Lait, miel, vins, cochonnailles, champignons, châtaignes du Périgord, confitures et même caviar de Neuvic…

C’est l’un des plus grands rendez-vous gourmands de l’année!

DAN COURTICE

dernière mise à jour : 2022-04-12 par