Abysséa, le vendredi 20 mai à 14:30

La semaine du 16 au 21 Mai 2022, nous mettons en place des activités d’initiation et découverte des premiers secours pour les journées du sauvetage. Nous accueillons le grand public en piscine le 21 mai en ouverte publique pour initiation aux gestes qui sauvent. Cette activité est ouverte à tous pour l’achat d’une entrée piscine, plusieurs ateliers seront mis en place. Nous nous retrouvons sur le bord du bassin à 14h30 ! Renseignement au 05.49.48.09.09 Du 16 au 21 mai 2022 Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux Vienne

