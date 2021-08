Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Les Journées du Patrimoine : Visite guidées du mur mémoriel interactif du Temps des Cerises Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrez l’histoire du Fort, son rôle dans la guerre franco-prussienne ainsi que la Commune de Paris à travers les outils numériques du Mur Mémoriel, écran tactile, carte évolutive, films et photographies. Le Temps des Cerises vous invite en complément à découvrir deux obus de la guerre franco-prussienne de 1870 et les affiches placardées dans les rues d’Issy-les-Moulineaux durant la Commune de Paris. Tout public.

Entrée libre. Visites guidées sur rendez-vous à l’accueil.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

