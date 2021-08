Marseille Conservatoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Les journées du Patrimoine: visite du conservatoire Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre : 10h00 à 11h30 ou 14h30 à 16h00 ou 16h00 à 17h30. Visite du Conservatoire – Palais des Beaux-Arts – Place Carli – 13001 Visite des espaces intérieurs d’un bâtiment du XIXème siècle initialement consacré aux Beaux-Arts. Inscription obligatoire : Début des inscriptions le 1er septembre à l’Office du Tourisme par mail ou par téléphone – [http://marseilleexperience.com](http://marseilleexperience.com), 0826 500 500

Gratuit sur réservation

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

