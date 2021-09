Sceaux Domaine départemental de Sceaux Hauts-de-Seine, Sceaux Les Journées du Patrimoine Seniors « au fil de l’eau, vitalité et culture » Domaine départemental de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Les Journées du Patrimoine Seniors « au fil de l'eau, vitalité et culture »

du mercredi 22 septembre au vendredi 24 septembre à Domaine départemental de Sceaux

**L’Institut des Hauts-de-Seine et le Département des Hauts-de-Seine invitent 600 seniors du département, à participer à un programme santé et culture sur la thématique de l’eau, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.** Pour cette troisième édition, les seniors pourront bénéficier d’une visite guidée des Cascades restaurées du Domaine départemental de Sceaux. Les participants pourront découvrir le secteur des Cascades animé par des jeux d’eau de l’allée de la Duchesse jusqu’au bassin de l’ Octogone. En parallèle, sous une tente de 450 m², les seniors pourront également profiter des stands de prévention avec pour thématique **« l’eau et ses** **bienfaits »**. Au total 27 stands seront animés par des professionnels de santé (cardiologue, dermatologue, phlébologue, médecin généraliste, kiné/ostéo, rhumatologue, gastro-entérologue, nutritionniste, psychologue). Un espace de bien-être avec ses séances de massage et de réflexologie plantaire leur seront également proposés. **Au programme :** * Un parcours santé avec ses stands (cardiologie, mémoire, dermatologie, phlébologie, sommeil, kiné/ostéo, rhumatologie, gastroentérologie, nutrition, médecines généralistes, psychologie), un dépistage cholestérol et un espace bien-être (massages et réflexologie plantaire), * Une visite guidée des Cascades restaurées du Domaine. * Une exposition photos. * Un bar à eaux avec ses animations. * Un cocktail de clôture

Domaine départemental de Sceaux 8 Avenue Claude Perrault, 92330 Sceaux

2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T12:30:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T09:30:00 2021-09-24T12:30:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T17:00:00

