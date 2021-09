Les Journées du patrimoine : l’église de Montlevon Montlevon, 18 septembre 2021, Montlevon.

Les Journées du patrimoine : l’église de Montlevon 2021-09-18 – 2021-09-19

Montlevon Aisne Montlevon

La dynamique association des amis de l’église de Montlevon, vous invite aux portes ouvertes de l’église de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedi et dimanche.

Tombola et visites guidées seront également proposées.

La dynamique association des amis de l’église de Montlevon, vous invite aux portes ouvertes de l’église de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedi et dimanche.

Tombola et visites guidées seront également proposées.

+33 3 23 82 47 14

La dynamique association des amis de l’église de Montlevon, vous invite aux portes ouvertes de l’église de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedi et dimanche.

Tombola et visites guidées seront également proposées.

Mairie de Montlevon

dernière mise à jour : 2021-08-30 par