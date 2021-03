Lucy Le Crapaud à Trois Pattes Lucy, Seine-Maritime Les journées du Patrimoine Le Crapaud à Trois Pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Seine-Maritime

Les journées du Patrimoine Le Crapaud à Trois Pattes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lucy. Les journées du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Crapaud à Trois Pattes

### _**Quoi de plus vénérable et respectable que ces beaux vieux arbres qui font notre patrimoine commun.**_ Visite du jardin et de son exposition de sculpture et peinture. Les sculpteurs :Brigitte Goupil- Gilbert Kadiszewwski-

Yann le Haranger- Xavier Dumont- Michel Gibault-

Elise Deraeve- Thomas Barbey- Carole Charlier- Les peintres : Nathalie Lasnel- Lionel Lagrange

5€ gratuit pour les moins de 1 ans

Visite du Jardin Ensemble Arboré Remarquable- Expo de sculptures et de peinture Le Crapaud à Trois Pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lucy, Seine-Maritime Autres Lieu Le Crapaud à Trois Pattes Adresse 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Ville Lucy